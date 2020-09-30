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الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 15:31

ترحيب عماني بمحادثات الفصائل الفلسطينية

ترحيب عماني بمحادثات الفصائل الفلسطينية
كما أعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن تؤدي تلك اللقاءات إلى تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى فيما بينها بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني الشقيق ويحقق تطلعاته المشروعة.

وخاضت حركتا "حماس" و"فتح" اجتماعات في مقر القنصلية العامة الفلسطينية بإسطنبول، وأعلنتا في بيان مشترك، الاتفاق على "رؤية" ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على "الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل".
 
رقم : 889383
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