مقتل مسلح من (قسد) بانفجار عبوة في شمال الحسكة

وأفادت مصادر بمقتل مسلح من ميليشيا “قسد” بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة تقل عددا من مسلحي الميليشيا في محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.



ولفتت المصادر إلى أن الهجوم وقع اليوم رغم الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا مؤخرا بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي للحد من الهجمات التي تستهدف مواقعها ومقراتها في مختلف مناطق انتشارها والتي أسفرت إضافة إلى مقتل العشرات من أفرادها وإصابة آخرين خلال الأسابيع الماضية إلى فرار عدد من مسلحيها من مواقعهم وإعلان انشقاقهم عنها.



وقتل مسلحان على الأقل وأصيب آخرون من ميليشيا “قسد” أمس بهجمات على نقاطهم وآلياتهم في الحسكة ودير الزور.