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الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 15:35

لهذا السبب..ليبرمان يطالب نتنياهو بالاستقالة وتحمل المسؤولية

لهذا السبب..ليبرمان يطالب نتنياهو بالاستقالة وتحمل المسؤولية
وقال ليبرمان في تغريدة له عبر "تويتر": للأسف تحتل "إسرائيل" المرتبة الأولى في بيانات كورونا حول العالم، كل يوم نحطم أرقاما قياسية في عدد المصابين والوفيات بالنسبة لعدد السكان".

وأضاف:"وصلنا إلى هذا الحال المؤسف ليس بسبب المظاهرات ولكن بسبب سوء الإدارة - آن الأوان لمن أوصلنا إلى هذا الفشل، تحمل المسؤولية والاستقالة."

وكان الإعلام العبري قد كشف في وقت سابق أن ليبرمان دخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الاعلام العبري، أن رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، تم استدعاءه وابلاغه بضرورة الالتزام بالحجر الصحي وبالفترة المحددة.

وقد وصلت معدلات الوفيات والإصابات في "إسرائيل" بفيروس كورونا، فقد ارتفعت وفيات كورونا في "إسرائيل" لـ1507 والإصابات الخطيرة لـ755.
رقم : 889385
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