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الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 16:15
سياري: الصناعات الدفاعية توفر احتياجات قواتنا المسلحة من المعدات
الصناعات الدفاعية في البلاد توفر احتياجات القوات المسلحة من المعدات بصورة مناسبة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
889394
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