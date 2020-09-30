النجباء: الحكومة العراقية وضعت يدها بيد من قتل سليماني والمهندس

وأكد المهندس نصر الشمري في مقابلة تلفزيونية أن السفارة الامريكية في بغداد، هي ثكنة عسكرية وليس بعثة دبلوماسية، مؤكدا لايمكن أعتبار هذه الثكنة، سفارة دبلوماسية.



وتابع، مع ايماننا الكامل بأن الثكنة العسكرية الامريكية في بغداد ليست سفارة قلنا اننا لن نستهدفها حاليا بسبب وجودها بين المدنيين.



وأشار المتحدث باسم النجباء الى أنه لا يجوز لاحد أن يشرعن وجود القوات المحتلة، معلنا أسفه بسبب بقاء العراق تحت الاحتلال حتى الان، معتبرا أن الحرج الاكبر على اي عراقي اصيل ان يكون بلده محتلا في سنة ۲۰۲۰.



وتابع الشمري: القوات الأمريكية لم تأت بقرار من العراق وكل من يقول ذلك يكذب كذبا صريحا.



وبین أن اساس مشاكل العراق سببه وجود القوات الأمريكية المحتلة، مضيفا أن القوات العسكرية الاجنبية ستنسحب مرغمة عاجلا.



وذكر معاون الامين العام للنجباء في جانب اخر من مقابلته مع قناة النجباء الفضائية: لا يوجد شيء اسمه "مخاوف من امريكا" عند المقاومة الإسلامية. موضحا ثقتنا بالله وقناعتنا لن تزعزعها امريكا ولا عملاء امريكا الصغار في المنطقة.



وأشار المهندس نصر الشمري الى أن مصالح العراق تلتقي مع مصالح الجمهورية الإسلامية في مواجهة امريكا، قائلا: لا نسمح لاحد أن يسلب قرار العراق.



وفي الختام أشار الى ارتباط ومؤدة الشعب العراقي مع الشهداء ما يؤكد تقديرهم للمقاومة، قائلا: لهذا السبب نرى أن اعلام المقاومة وصور الشهداء تملأ طريق زوار الامام الحسين عليه السلام.