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الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 16:31

نواب ايرانيون يرافقون سفن اغاثة الى اليمن

نواب ايرانيون يرافقون سفن اغاثة الى اليمن
وتلا عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي علي رضا فيروزجائي، في الجلسة العلنية اليوم الاربعاء، بينان وقعه عدد من النواب اعلنوا استعدادهم لمرافقة قافلة مساعدات انسانية الى الشعب اليمني المظلوم.

وقال البيان: يعيش الشعب اليمن المظلوم ظروفا صعبة ومتأزمة، ونقص الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الصحية والأمراض الناجمة عن الحرب المفروضة وجرائم النظام السعودي وحلفائه الصهاينة والأميركان التي قتلت مئات الآلاف من النساء والرجال وخاصة أطفال اليمن، لذا يجب على العالم الإسلامي وشعوب العالم الحرة مد يد العون الى الشعب اليمني من خلال إنشاء حملة عالمية وتزويدهم بالحد الأدنى من المواد الغذائية.

واضاف البيان: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية، على الرغم من كونها خاضعة لأشد اجراءات الحظر من قبل اميركا ناهبة ثروات العالم، فقد كانت رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني المناضل وفقًا لمبادئ الدستور المادة 16 من المبدأ الثالث والمبدأين 152 و 154، ورسالتها الإسلامية والإنسانية والثورية، وتدعو الدول الإسلامية على وجه الخصوص إلى الانضمام الى هذا العمل الإنساني.

واعلن اعضاء مجلس الشورى الإسلامي، دعمهم الكامل للنضال المشروع للشعب اليمني المظلوم ومواصلة طريق القائد العظيم لجبهة المقاومة الشهيد الحاج قاسم سليماني، وبناء على توجيهات قائد الثورة الاسلامية ، وطالبوا جمعية الهلال الأحمر الإيراني إرسال قافلة الاغاثة والسفن التي تحمل مساعدات إنسانية في أسرع وقت ممكن والاتصال بمنظمات الإغاثة الدولية ودعوتها للمشاركة في هذا العمل الإنساني.

وقال البيان : سيرافق عدد من أعضاء البرلمان طواعية سفن الإغاثة إلى اليمن، وندعو الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الدولية وممثلي برلمانات الدول الأخرى والصحفيين والإعلاميين المحليين والدوليين للمشاركة في هذا العمل الإنساني.

ودعا البيان وزارة الخارجية الايرانية الى ابلاغ المنظمات الدولية ومنها الامم المتحدة لدعم هذه العمل الانساني والمشاركة فيها والتنسيق مع الدول الاخرى فيما يتعلق بالمساعدات الدولية.

واختتم البيان قائلا: نؤكد على أن الشعب الذي أرسل سفن وقود تحمل علم الجمهورية الإسلامية الايرانية الى المحيط الأطلسي وفنزويلا يمكنها ايصال السفن التي تحمل مساعدات إنسانية إلى اليمن المضطهد.
رقم : 889399
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