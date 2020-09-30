ملك الأردن يتصل هاتفيا بأمير الكويت الجديد

وأعرب عبد الله الثاني خلال الاتصال، عن أحر التعازي لأمير دولة الكويت والأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه. وأكد أنه فقد أخاً كبيراً برحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفقدت الأمتان العربية والإسلامية زعيماً حكيماً، كرس حياته لخدمة وطنه والإنسانية.



وعبر الملك عن تمنياته للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تسلّم مقاليد الحُكم بموفور الصحة والعافية، داعياً الله أن يوفقه لخدمة دولة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.



وشدد جلالة الملك على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين الأردن والكويت وشعبيهما الشقيقين، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب دولة الكويت الشقيقة.



وأعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، الحداد على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في البلاط الملكي لمدة 40 يوما.