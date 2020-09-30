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الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 17:07
لأول مرة منذ سنوات..

السعودية تسمح بدخول الشاحنات السورية لأراضيها

السعودية تسمح بدخول الشاحنات السورية لأراضيها
وأكدت مديرة اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا نجوى الشعار، ان السعودية سمحت بعبور الشاحنات السورية.

وأوضحت مديرة اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا نجوى الشعار، في تصريح لوكالة سبوتنيك للانباء أن حركة عبور الشاحنات من دول مجلس التعاون إلى سوريا ثم إلى لبنان لم تتوقف خلال الفترة الماضية، حيث استمر مرور الشاحنات عبر الأراضي السورية، فيما توقف فقط خروج الشاحنات من الأراضي السورية بعد قرار السلطات الأردنية إغلاق معبر جابر.

وأشارت الشعار إلى أنه وبعد افتتاح المعبر، دخلت حوالي 200 من الشاحنات التي كانت عالقة على الحدود إلى الأراضي الأردنية، مبينة أن غالبية هذه الشاحنات كانت لبنانية محملة ببضائع مختلفة، وشاحنات من دول مجلس التعاون تحتوي على بضائع سورية، إضافة إلى الشاحنات السورية، حيث اتجهت إلى تلك الدول عبر الأردن.

وأكدت الشعار أن الحركة عادت طبيعية على معبر نصيب، حيث أصبح هناك عدد كبير من الشاحنات التي تدخل بشكل يومي إلى الأراضي الأردنية متجهة إلى دول مجلس التعاون منوهة إلى وجود تسهيلات في الاجراءات على طرفي الحدود لعبور الشاحنات، مضيفة أن البضائع الأكثر التي تخرج من سوريا هي الخضار والفواكه، إضافة إلى أنواع أخرى من البضائع.

ولفتت مديرة اتحاد شركات شحن البضائع إلى أن سائقي الشاحنات السورية لم يكونوا يحصلون على تأشيرة دخول “فيزا” إلى دول الجوار، لكن مؤخرا أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بمنح السائق السوري “فيزا” عند معبر الحديثة على الحدود السعودية الأردنية، الأمر الذي يخوله عبور الأراضي السعودية إلى دول مجلس التعاون ما سهل على سائقي الشاحنات، حيث كان القرار بالنسبة لهم بمثابة الإنجاز.

ولم تعلق السلطات السعودية على هذه الأنباء سواء بالتأكيد أم بالنفي.

وتدعم السعودية قانون قيصر الامريكي الذي يعمد الى تجويع الشعبين السوري واللبناني، وقبل اسابيع ارسلت السعودية جنودا الى شرق سوريا برعاية امريكية للتقليل من غضب العشائر الذين ضاقوا ذرعا بالاحتلال الامريكي وممارسات ميليشيات قسد المدعومة امريكيا.
رقم : 889408
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