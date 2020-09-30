الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 21:17

السودان.. فتوى بعدم جواز التطبيع مع "إسرائيل"

السودان.. فتوى بعدم جواز التطبيع مع "إسرائيل"

وبذلك انضم مجمع الفقه، إلى قائمة تيار الرفض للتوجهات الحكومية نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وذكر المجمع، في توضيح مقتضب نشره على صفحته على فيسبوك، أن المجلس أفتى بإجماع أعضائه بعدم جواز التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل المجالات، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ومجمع الفقه الإسلامي هيئة حكومية تضم عدداً من علماء المسلمين من المذاهب كافة، يعيّنهم رئيس الوزراء، ومُناط به تقديم فتاوى بناءً على طلب من الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد، ويصدر فتاوى بشأن الموضوعات العامة.

ويسعى رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، منذ فبراير/ شباط الماضي، إلى المُضيّ في خطوات التطبيع مع كيان الاحتلال، بعد لقائه برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك بدفع من الولايات المتحدة والإمارات، بينما تتحفظ الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك على الخطوة، وتجد معارضة شبه كلية من تحالف الحرية والتغيير الحاكم.

ومنذ اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بـ نتنياهو، في فبراير/شباط الماضي، في مدينة عنتيبي الأوغندية، انقسمت الأحزاب السودانية والرأي العام بنسبة ما، حول موضوع التطبيع، لا سيما داخل تحالف "الحرية والتغيير"، إذ تتبنى 5 أحزاب رئيسية داخل التحالف موقفاً رافضاً للتطبيع، من حيث المبدأ أولاً، وهي "الأمة القومي" و"الشيوعي" و"البعث العربي الاشتراكي" و"الناصري" و"البعث السوداني".

كما ترفض هذه الأحزاب تدخّل عسكر السلطة الانتقالية، وتغولهم على واحد من مواضيع السياسة الخارجية، التي هي من صميم مهام واختصاصات السلطة التنفيذية، مُمثلة في مجلس الوزراء المدني. وترى بعض الأحزاب أن فكرة التطبيع مجرد محاولة لتقوية المكون العسكري على حساب المكون المدني.

وفي موازاة ذلك، عقدت ثلاثة أحزاب سودانية، هي حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، وحركة تحرير السودان الثورة الثانية، وجبهة الشرق، مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه تأييدها لمسار التطبيع مع "إسرائيل" والقبول بالعرض الأميركي، الذي يتضمن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومساندة أميركا للسودان بإعفائه من ديونه في نادي باريس، وتقديم معونات مالية واستثمارية وإنسانية، مقابل الانضمام إلى اتفاقية التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة، والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى.
رقم : 889445
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
30 أيلول 2020
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
30 أيلول 2020
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
30 أيلول 2020
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
30 أيلول 2020
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء 'داعش' بالعراق وسورية ولبنان
29 أيلول 2020
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
29 أيلول 2020
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
29 أيلول 2020
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
29 أيلول 2020
روحاني يؤكد اهتمام إيران بتطوير وتعميق التعاون مع سلطنة عمان
روحاني يؤكد اهتمام إيران بتطوير وتعميق التعاون مع سلطنة عمان
29 أيلول 2020
اللواء سلامي: قبرنا احلام أميركا السياسية لتحقيق الشرق الأوسط الجديد
اللواء سلامي: قبرنا احلام أميركا السياسية لتحقيق الشرق الأوسط الجديد
29 أيلول 2020
لماذا شنّ المعلم هجوماً شرساً على تركيا؟
لماذا شنّ المعلم هجوماً شرساً على تركيا؟
29 أيلول 2020
تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟
29 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس