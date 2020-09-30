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الأربعاء 30 أيلول 2020 ساعة 21:23

بري: أخشى ان نقول للسجناء لا نستطيع ان نطببكم

بري: أخشى ان نقول للسجناء لا نستطيع ان نطببكم
وقال بري آسف للمنحى الذي نسير به جميعا، ونخشى ان نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع ان نطببكم.

وأوضح بري انه يوجد 237 حالة كورونا في سجن زحلة وفي سجن روميه اصبحوا كثر، وهو يتسع لـ 1200 شخص وينامون في الاروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآنا او انجيلا مقدسا، واخشى ما اخشاه، أنه من أصل 900 سرير للحالات الطارئة، هناك 100 الى 150 سريرا، لذلك صبرنا وألفنا لجنة وعملوا، وهناك المادة 9 في الاقتراح غير متفق عليها.

والجلسة المقبلة ستكون في 20 تشرين الأول/ اكتوبر، وإني مضطر فيها أن انتخب أعضاء المجلس يوم الثلاثاء الاول بعد 15 تشرين من الشهر، مشيرا الى انه سيتم في الجلسة المقبلة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى الذين قدموا الاستقالة والمفاوضين وامناء السر وقسم اليمين، ومن ثم افتتح جلسة للتشريعات ومن ضمنها قانون العفو، واي اقتراح تستطيع لجنة العفو برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ان تصل الى نتيجة، ولو قبل ذلك انا مستعد ان اعقد جلسة قبل هذا التاريخ.

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني ظهر اليوم الأربعاء في قصر الأنيسكو في بيروت بدل المقر الأساسي للمجلس بسبب تضرره نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

وحسب المصادر النيابية فإن كان على جدول أعمال جلسة اليوم 40 بندا، 5 مشاريع قوانين و35 اقتراح قانون معجلا مكررا، أبرزها قانون العفو العام.

ونتيجة الخلاف الشديد بين الكتل حول قانون العفو سحب رئيس مجلس النواب نبيه بري بند قانون العفو العام من الجلسة التشريعية.
رقم : 889446
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