خطيب زادة يرد على الاعيب نتنياهو امام الجمعية العامة

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعيد خطيب زادة ، اليوم (الأربعاء) ، ردًا على سؤال صحفي حول المسرحية الجديدة لنتنياهو امام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ان هذه التصريحات تعد حلقة اخرى من سلسلة عروض مسرح العرائس النابعة من عقله التآمري ومخطط اخر من مخططات وكالات التجسس للكيان الصهيوني .



وأضاف خطيب زادة: "إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني اللقيط والمحتل والقاتل للاطفال ، يحاول استغلال منبر المجتمع الدولي لمواصلة تمرير اكاذيبه وخداع الرأي العام والمجتمع الدولي بعروض مثيرة للسخرية من أجل منع محاكمة القادة المجرمين لهذا الكيان في المحاكم الدولية.



وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ، إلى نوازع الاحتلال والخداع والعنصرية لهذا الكيان ، معتبرا هذا الكيان اكبر تهديد عالمي للسلم والامن الدوليين وذلك نظر لامتلاكه مئات الرؤوس الحربية النووية .