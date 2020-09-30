كردستان العراق.. 673 إصابة و24 وفاة جديدة بالكورونا

وذكرت الوزارة في بيان اليوم 30 أيلول 2020 أن "وزارة الصحة في منطقة كردستان، سجلت 24 حالة وفاة بفيروس كورونا و673 إصابة جديدة، فضلا عن تسجيل 430 حالة شفاء من الفيروس في مختلف مناطق الإقليم".



وأضاف البيان ان الإصابات توزعت كالتالي (297 في أربيل و92 في السليمانية و28 في كرميان و224 في دهوك و32 في حلبجة)، فيما توزعت حالات الشفاء (197 أربيل، 21 السليمانية و26 كرميان و159 دهوك و27 في حلبجة).



وأشار البيان إلى أن حالات الوفاة كانت (5 في أربيل و10 في السليمانية و1 في كرميان و 8 في دهوك).



وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 47810 إصابات وعدد حالات الشفاء 30605 وإجمالي الوفيات 1749 حالة.