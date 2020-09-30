تونس.. المشيشي يكشف حقيقة زيادة أجور الولاة

وأضاف المشيشي، أنه خلافا لما اقتصر عليه فهم البعض لهذه المسألة ، فان الترفيع في أجور الولاة رافقه تقليص وتسقيف للامتيازات العينية المخولة لهم بما يجعل الكلفة السنوسة الجملية لتأجيرهم تبقي تقريبا دون تغيير.



واعتبر المشيشي، أن هذه الخطوة ضرورية لتشجيع الكفاءات العليا على تحمل المسؤوليات السامية على مستوى الجهات وايمانا بالدور الكبير المناط بعهدتهم.



كما دعا مشيشي، أعضاء الحكومة إلى ضرورة التفاعل مع رئاسة الجمهورية وفق ما يليق بها، بالايجابية والسرعة المطلوبة على أن يقع التنسيق والإستشارة المسبقة لرئاسة الحكومة.



وشدد رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن مخاطبة رئاسة الجمهورية تتم حصريا عبر كتاتيب من رئاسة الحكومة.