?>?> وزير الدفاع الأمريكي في جولة بالمغرب العربي - اسلام تايمز
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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 09:19

وزير الدفاع الأمريكي في جولة بالمغرب العربي

وزير الدفاع الأمريكي في جولة بالمغرب العربي
ووقع إسبر اتفاقاً للتعاون العسكري لمدة 10 سنوات، وهو اتفاق يعد امتدادا لخارطة طريق رسمتها واشنطن منذ عام 2015 لدعم الجيش التونسي.

وبحث الوزير الأميركي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أيضا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال العسكري والأمني.

وخلال استقباله إسبر، أكد الرئيس التونسي أهمية التعاون بين بلاده وواشنطن في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب.

المحطة الثانية للوزير الأميركي، تأخذه إلى الجزائر العاصمة، في زيارة هي الأولى منذ نحو 15 عاما لأكبر مسؤول في البنتاغون، حيث سيُجري محادثات مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون.

ومن المنتظر أن ينهي الوزير الأميركي جولته المغاربية، الجمعة، في الرباط، حيث سيناقش سبل تعزيز العلاقات في المجال الأمني مع المغرب، الذي يستضيف مناورات الأسد الأفريقي العسكرية التي تجري سنوياً بقيادة أفريكوم، وهي القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا.
رقم : 889493
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