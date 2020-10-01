?>?> موقع لارهابيي سورية يعترف - اسلام تايمز
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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 10:24

موقع لارهابيي سورية يعترف

موقع لارهابيي سورية يعترف
وجاء في مقال الموقع الارهابي الممول من اسرائيل "زمان الوصل" استولى "قراصنة" انترنت على ملفات محفوظة في أجهزة وزراة الخارجية البريطانية، تتعلق بحملة دعم المعارضة السورية، وفق ما كشف موقع "ميدل إيست آي".

وكشف الموقع أن 200 إلى 300 من الملفات والوثائق السرية سرقها القراصنة، ووضعوا بعضها على مواقع في الإنترنت.

ووفقا للموقع لم يتم تحديد القراصنة إلا أن القدرة الفنية للهجوم الإلكتروني أثارت قلقاً داخل وزارة الخارجية البريطانية عن وقوف دولة وراء العملية، حيث تحوم الشكوك حول روسيا.

وأكد "إيان كوبيين" أن القراصنة "تلصصوا" على أنظمة الكمبيوتر في الوزارة، وسرقوا مئات من الملفات التي تحتوي على تفاصيل عن العملية الدعائية المتعلقة بالمعارضة السورية.

وقال إن "عملية الاختراق الأمنية الكبيرة استهدفت قاعدة واسعة وبشكل مقصود العلاقة المالية والعملياتية بين وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية وشبكة من شركات التعهدات الأمنية الخاصة التي كانت تدير وبشكل سري منابر إعلامية سورية وطوال السنين الماضية".
رقم : 889513
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موقع لارهابيي سورية يعترف
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