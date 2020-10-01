?>?> قوات حفتر تؤكد تسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات - اسلام تايمز
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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 10:35

قوات حفتر تؤكد تسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات

قوات حفتر تؤكد تسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات
وقال البيان، الذي نشره المتحدث الرسمي باسم القوات التابعة لحفتر أحمد المسماري، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن ذلك "بشرط هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لهذة المطارات في مطار بنينا الدولي".

وأضاف: "هذا بغرض التفتيش الأمني للتأكد من هوية الركاب ومنع استخدام الطيران المدني في نقل الإرهابيين والمرتزقة من غرب البلاد إلى جنوبها، كإجراء احترازي أمني، نظرًا لظروف المرحلة".

ودعت القيادة العامة جميع شركات الطيران العاملة على هذه الخطوط إلى الالتزام والتقيد بهذه الإجراءات "محافظة على استمرارها، وسلامة البلاد من شر الإرهاب وداعميه".

ورحبت بفتح الخطوط الجوية أمام شركات الطيران المدني لتسهيل حركة المواطنين بين المدن الليبية.

وقالت إن ذلك "مساهمة في حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب، وذلك إيمانا بأن تحرير خدمات المواطن لا تقل أهمية عن محاربة الظواهر الهدامة والمدمرة".
رقم : 889519
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