?>?> الأمم المتحدة تنكّس علمها حداداً على رحيل أمير الكويت - اسلام تايمز
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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 10:41

الأمم المتحدة تنكّس علمها حداداً على رحيل أمير الكويت

الأمم المتحدة تنكّس علمها حداداً على رحيل أمير الكويت
ووري الأمير الراحل الثرى، أمس الأربعاء، وقد نعته كافة العواصم وأثنت على مواقفه الإنسانية وأكدت أن إرثه الإنساني سيظل باقياً، فيما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بأنه كان "رمزاً استثنائياً" للحكمة والخبرة.

وفي عام 2014 منحت المنظمة الدولية الأمير الراحل لقب "قائد للعمل الإنساني"، وذلك لجهوده في مجالات العمل الخيري والدعم الإنساني والإغاثة في مختلف أنحاء العالم.

وحرص الشيخ صباح الأحمد على تأسيس نهج جديد في السياسة الخارجية لبلاده منذ أن تولى مقاليد حكم الكويت في 29 يناير 2006، حيث مد يد العون لجميع المحتاجين والنازحين وضحايا الكوارث الطبيعية.

وخلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، تعهدت الكويت بتقديم 100 مليون دولار لدعم الجهود العالمية في مواجهة الفيروس.
رقم : 889526
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