?>?> بومبيو: لا نخطط للخروج من "إنجرليك" التركية - اسلام تايمز
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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 10:45

بومبيو: لا نخطط للخروج من "إنجرليك" التركية

بومبيو: لا نخطط للخروج من "إنجرليك" التركية
وأشار بومبيو في تصريح لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، إلى أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها بقوة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قالت إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سينتهز فرصة زيارته لليونان لبحث إمكانية نقل قاعدة في إنجرليك الجوية في تركيا إلى جزيرة كريت اليونانية في محاولة لتعزيز الوجود الأمريكي بمنطقة شرق المتوسط.

وقالت الصحيفة، في تقرير نقل وجهة النظر اليونانية، إن زيارة بومبيو إلى اليونان نظر إليها على أنها إشارة إلى تراجع علاقة إدارة دونالد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب ما قالت الصحيفة إنه خطابه المعادي للغرب وقراره العام الماضي شراء نظام متقدم للدفاعات الصاروخية من روسيا رغم اعتراض الولايات المتحدة وحلف الناتو.

ونقلت الصحيفة عن أثاناسيوس دورغوس المحلل في الشؤون الدفاعية بأثينا قوله: سواء نقلت واشنطن كل الأرصدة بما فيها الترسانة النووية من قاعدة إنجرليك، أم لا، فإن حقيقة مجيء بومبيو إلى هنا هي لتأكيد الرسالة وهي أن أمريكا تبحث بنشاط عن خيارات بديلة...

وتم إنشاء قاعدة إنجرليك في ذروة الحرب الباردة قرب الحدود التركية مع سوريا. واستخدمت في الفترة الأخيرة كقاعدة انطلاق لطائرات ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة امريكا في العراق وسوريا.

ووصل بومبيو الاثنين، إلى اليونان، ليدعو الحكومة اليونانية إلى "نزع فتيل التوتر" في شرق المتوسط، وتكثيف الحوار مع تركيا واليونان هي محطة أولى بجولة أوروبية مصغرة تشمل إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا.
رقم : 889528
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