السلطة المحلية بالحديدة تدين تصعيد دول العدوان على الحديدة

كما وضحت أن مليشيا العدوان شنت زحفا واسعا من مسارين مصحوبا بقصف صاروخي ومدفعي مكثف على مدينة الدريهمي .



واضافت أن زحف مرتزقة العدوان أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وتدمير عدد كبير من المنازل في تصعيد خطير لا يزال مستمرا حتى الساعة، موكدة أن إستمرار مليشيا دول العدوان في استهداف المدينة على مدار الساعة، يشكل خرقا سافراً لاتفاق السويد، ويمثل جريمة إبادة جماعية للمحاصرين .



وافادت أن تعمد قوى العدوان ومليشياتها إستهداف مدينة الحديدة بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من النساء والأطفال .



وقالت قيادات السلطة المحلية أنها كانت تأمل من المنظمات الدولية الضغط باتجاه فتح الممرات الإنسانية التي تضمنها اتفاق السلام الخاص بالحديدة خاصة بعد أن وصل الحال بالمواطنين إلى أكل الأشجار .



كما اعتبرت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تحرك وفود فريق إعادة الإنتشار ونزوله الميداني، لن يغير شيء في ظل تعنت قوى العدوان الذي يرافقه صمت مطبق من الأمم المتحدة، ما لم يكن هنالك تحرك جاد لوقف نزيف الدم اليمني .