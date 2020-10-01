لافروف وبوريل يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في قره باغ

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الروسية في أعقاب مكالمة هاتفية بين لافروف وبوريل اليوم الأربعاء، أنهما "بحثا الوضع في منطقة النزاع بقره باغ. وجرى التأكيد على ضرورة وقف كامل وفوري لإطلاق النار، وإبداء أطراف النزاع ودول أخرى أقصى قدر من ضبط النفس".



وأشار البيان إلى أن لافروف وبوريل أكدا تأييدهما لدعوة "مجموعة مينسك" لوقف التصعيد.



وتترأس المجموعة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا بشكل مشترك.



وتشهد منطقة قره باغ تصعيدا عسكرية للنزاع بين الأرمن والأذريين منذ يوم الأحد الأخير، حيث تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشن الهجمات.