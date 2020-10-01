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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 14:40

الطقس في لبنان انخفاض اضافي وطفيف في الحرارة

الطقس في لبنان انخفاض اضافي وطفيف في الحرارة
وحسب التقرير الذي صدر اليوم الخميس عن مصلحة الارصاد الجوية طقس في لبنان خريفي متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى يوم الجمعة حيث يستقر تدريجيا.

المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل : من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.

و الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة أحيانا، كما تتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية و يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل على الساحل ويستمر تكون الضباب على المرتفعات، ويتحول مساء الى قليل الغيوم.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
 
رقم : 889577
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