استمرار التوترات بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، في صفحتها على فيسبوك، إن الوضع لا يزال متوترا على كل خطوط التماس بين قره باغ وأذربيجان، مضيفة أن الوضع التكتيكي والعملياتي لم يتغير.



وأكدت أن بعض المناطق لا تزال تشهد قصفا بالمدفعية والأسلحة الخفيفة، مشيرة إلى أن وحدات الدفاع التابعة لقره باغ أحبطت محاولة تقدم القوات الأذربيجانية وتغيير مواقعها.



ومن جانبها، أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، أن المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ منذ نهاية الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل 16 مدنيا وإصابة 55 آخرين في الجانب الأذربيجاني.



وقال مكتب المدعي العام الأذربيجاني، في تقرير، اليوم، إن الوحدات العسكرية الأرمنية تواصل إطلاق نيران المدفعية الثقيلة بشكل مكثف على المناطق المكتظة بالسكان.



وأضاف أنه تم استهداف البنية التحتية المدنية، والمباني السكنية، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمدارس ورياض الأطفال، والمباني الحكومية والمزارع.



وقال التقرير إن القصف التي تنفذه القوات الأرمنية ألحق أضرارا بـ163 مبنى سكنيا و36 منشأة مدنية.



كذلك أعلن مكتب المدعي العام عن مقتل مدني أذربيجاني واحد صباح اليوم الخميس نتيجة قصف استهدف محطة قطارات في تارتار الواقعة داخل الحدود الأذربيجانية.



وتشهد منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان معارك، منذ الأحد الماضي، راح ضحيتها المئات، بينهم مدنيون.



هذا وترفض يريفان وباكو وقف القتال رغم الدعوات الدولية إلى وقف اطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.