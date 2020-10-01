الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 15:03

942 اصابة بكورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

942 اصابة بكورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
و في بيان صدر اليوم الخميس اعلنت الاونروا بين الاصابات بالكورونا في المخيميات 330 حالة نشطة وتسجيل 23 حالة وفاة، مؤكدة انها تواصل تغطية تكاليف جميع الحالات المثبت اصابتها والتي تتطلب العلاج في المستشفى، لكنها لن تغطي الأدوية داخل المستشفى التي لا تكون معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة.

علماً ان الاونروا أعلنت عن اغلاق عيادة عين الحلوة الصحية الثانية، وعيادة صيدا المركزية، وذلك لتعقيمهما بعد ان تبين اصابة إثنين من موظفيهما بفيروس كورونا.

و في هذا السياق يزداد الغضب الشعبي الفلسطيني على وكالة الاونروا بسبب تقليص خدماتها المضطرد، والذي يبلغ ذروته مع تفشي فيروس كورونا، وسط اتهامها من قبل أبناء المخيمات بالتقصير في مواجهته سيما وان زيارة المفوض العام فيليب لازاريني خلال شهر ايلول لم تقدم حلولاً لمشاكلهم.

و بعد ارتفاع عدد المصابين زار اليوم الخميس المدير العام للوكالة في لبنان كلاودي كوردوني، مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان ، والتقى ممثلي اللجان الشعبية في المخيم للبحث في مختلف القضايا مع المطالبة المتكررة له بإعلان حالة الطوارئ الصحية ورفع مستوى التقديمات الاغاثية تماشياً مع جائحة كورونا.

وأكد عضو اللجنة الشعبية الفلسطينية في عين الحلوة عدنان الرفاعي في حديث صحفي ان المطلوب من الاونروا اعلان حالة الطوارئ الصحية فوراً بعدما تحول الفيروس الى وباء" يتفشى في المخيمات، مضيفاً: يجب افتتاح مستشفى ميداني في المخيم بعدما بات هناك صعوبة في دخول المستشفيات اللبنانية، إضافة الى التعاقد مع مستشفيات خاصة لاجراء فحص الـ PCR وعدم الانتظار طويلاً، بحيث يكون المصاب قد تعافى أو مات، والى رفع نسبة التغطية الصحية في المستشفيات المتعاقد معها.

وأوضح ان المطلوب معالجة سريعة لمشكلة الطلاب الفلسطينيين واستئجار مدرسة في مدينة صيدا لاستيعاب الذين انتقلوا من الخاصة الى مدارس الاونروا، او الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المدارس الرسمية اللبنانية، مع ما يتيح ذلك من فرص عمل لابناء الشعب الفلسطيني وبخاصة خريجي الجامعات، معتبراً ان المشكلة ليست عند الدولة اللبنانية أو عند الفصائل، بل عند ادارة الاونروا باعتبارها المسؤولة عن رعاية وتشغيل اللاجئين وتوفير الرعاية لهم حتى تتم.
رقم : 889582
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
30 أيلول 2020
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
30 أيلول 2020
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
30 أيلول 2020
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
30 أيلول 2020
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
30 أيلول 2020
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء 'داعش' بالعراق وسورية ولبنان
29 أيلول 2020
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
29 أيلول 2020
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
29 أيلول 2020
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
29 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس