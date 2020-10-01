وزارة الصحة : كورونا يؤدي الى 211 وفاة جديدة في البلاد

واضافت السيدة لاري خلال مؤتمرها الصحفي اليومي الخميس : ان عدد الاصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كوفيد 19 في ايران، منذ يوم امس 30 ايلول /سبتبمر لغاية اليوم، بلغ 3 الاف و825 شخصا؛ وبذلك فقد ارتفع اجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس على صعيد البلاد الى 461 الفا و44 شخصا.



واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، ان ما يبلغ الفا و925 شخصا من مجموع المصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، ادخلوا المستشفيات لتلقي العلاج؛ وان 4121 شخصا يمرون في وضع صحي حرج.



كما اعربت عن ارتياحها لتعافي 383 الفا و368 شخصا من مرض كورونا لحد الان، ومغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية.



ونوهت السيدة لاري باجراء 4 ملايين و43 الفا و130 فحصا مخبريا لتحديد الاصابة بهذا الفيروس من عدمها، على صعيد البلاد.