?>?> اردوغان: يمكن وقف اطلاق النار في قره باغ بشرط - اسلام تايمز أحدث العناوين : بري: لا تنازلات في ترسيم الحدود مع الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ الملك سلمان يبعث مستشارا لتقديم العزاء الى الكويت! تحرير مأرب.. وما سيخلفه من انقسامات بصفوف تحالف العدوان اردوغان: يمكن وقف اطلاق النار في قره باغ بشرط وزارة الصحة : كورونا يؤدي الى 211 وفاة جديدة في البلاد دمشق تعلن اعادة تشغيل مطارها الدولي مشروع كهربائي عملاق بانتظار سورية و صدى اﻷربعينَ يبعثُ دِفءاً 942 اصابة بكورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان استمرار التوترات بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 1 October 2020 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا السعودیة الیمن البحرین العراق ایران فلسطین الامارات الکویت قطر عمان الاردن ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا أقسام أخرى خاص لإسلام تایمز مقالات وتحلیلات العالم الإسلامي الوحدة الإسلامية الصحوة الإسلامية دراسات إسلامية يوم القدس العالمي أرشیف تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا ترکیا 0 الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 15:30اردوغان: يمكن وقف اطلاق النار في قره باغ بشرط وقال أردوغان أن السبيل الوحيد لإحلال سلام مستدام في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان يكمن في سحب يريفان قواتها بالكامل من المنطقة. مصدر : اسلام تایمز رقم : 889587 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار موقع لارهابيي سورية يعترف فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية 1 تشرين الأول 2020 السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد 1 تشرين الأول 2020 سيد المقاومة وأنين الصهاينة 1 تشرين الأول 2020 قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟ 30 أيلول 2020 "جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟ 30 أيلول 2020 العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي 30 أيلول 2020 بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان 30 أيلول 2020 إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة 30 أيلول 2020 السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء 'داعش' بالعراق وسورية ولبنان 29 أيلول 2020 ايران والعراق وحماية امن المنطقة 29 أيلول 2020 ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة 29 أيلول 2020 روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير 29 أيلول 2020 أحدث العناوين بري: لا تنازلات في ترسيم الحدود مع الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ الملك سلمان يبعث مستشارا لتقديم العزاء الى الكويت! تحرير مأرب.. وما سيخلفه من انقسامات بصفوف تحالف العدوان اردوغان: يمكن وقف اطلاق النار في قره باغ بشرط وزارة الصحة : كورونا يؤدي الى 211 وفاة جديدة في البلاد دمشق تعلن اعادة تشغيل مطارها الدولي مشروع كهربائي عملاق بانتظار سورية و صدى اﻷربعينَ يبعثُ دِفءاً 942 اصابة بكورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان استمرار التوترات بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ قوات روسية وتركية بدورية مشتركة في ريف الحسكة الحاج حسن: لاقرار قانون العفو العام حسن: المس بالدعم للقطاع الصحي والإستشفائي والأدوية غير مطروح الطقس في لبنان انخفاض اضافي وطفيف في الحرارة موسكو تستبعد عودة الحظر الدولي ضد طهران إسبر يوقع اتفاق تعاون عسكري مع تونس لافروف وبوريل يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في قره باغ رغم التحذيرات.. بريطانيا ترحل المهاجرين لمراكز احتجاز بدول اخرى السلطة المحلية بالحديدة تدين تصعيد دول العدوان على الحديدة الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية لكورونا منذ تفشي الجائحة الأكثر قراءة إصابة فلسطينيين باعتداءات مستوطنين في الضفة والقدس انفجار مفخخة في ريف رأس العين شمال الحسكة 3 خلايا إرهابية على خط اشتباك وادي خالد شمال لبنان المؤامرات على المقاومة اللبنانية ستفشل وتبقى المقاومة الكاظمي يصدر توجيهات بشأن 'حماية البعثات الدبلوماسية' ماكرون يعقد مؤتمرا صحافياً غدا الأحد عن الموقف السياسي في لبنان اشتباكات بين الجيش اللبناني وارهابيين مسؤول سوري يكشف عن موعد مبدئي لفتح معبر جابر الحدودي حماس: استمرار الاستيطان الإسرائيلي يكشف أكاذيب المطبعين الاسير ماهر الاخرس يواصل اضرابه عن الطعام كتائب حزب الله العراق: سنمرغ أنوف الجنود الأميركيين في التراب محلل لبناني لـ"إسلام تايمز": المقاومة المسلحة خيار أثبت فاعليته ضد إسرائيل الحكومة اللبنانية إلى المجهول !! البحرين/استدعاء الشيخ معتوق واعتقال عبدالحسين أحمد لإدانتهما للتطبيع سالم زهران لإسلام تايمز: الأميركي يريد حكومة غربية الهوى وخالية من حزب الله.. مزاعم عودة العقوبات على إيران سوريا .. شتاء خالي من أزمة المحروقات لهذه الاسباب بالفيديو.. انفجار ضخم يهز مدينة رأس العين بالحسكة السورية عون يدعو الى معالجة الخروج غير الشرعي من لبنان عبر البحر تسيير دورية عسكرية روسية تركية مشتركة في ريف حلب الأخبار الساخنة سكرية: السبب الرئيسي لما وصلت إليه قضية فلسطين هو تأمرك الأنظمة العربية... وأمن إيران خط أحمر ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية الأكثر بحثًا الإمارات تستقبل ملك إسبانيا الهارب خوان كارلوس علماء السنة في ايران: العلاقات الاماراتية -الصهيونية أوجعت قلوب المسلمين إخترنا لکم بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا القائد سليماني..شهيد القدس