تحرير مأرب.. وما سيخلفه من انقسامات بصفوف تحالف العدوان

وبحسب المصادر فإن الدور الإماراتي في مأرب أضعف من السعودي، مضيفين بان احد أسباب ضعف قوى العدوان في مأرب هو بأن جبهة العدوان ليست جبهة موحدة مستبعداً إتحادها بسبب وجود أطراف مختلفة ومتنافسة فيما بينها.



وتقول المصادر بأن هناك صراعا بين القوات الموالية للإمارات والسعودية في مأرب،وقد أدت هذه الصراعات الى عودة معظم أبناء مأرب الى صف الوطن وقد أدركوا بأنهم أمام ميليشيا جاءت لإحتلال محافظتهم وفرض حكم من أطراف ليسوا من أبناء مأرب.



ويرى خبراء سياسيون ان العمليات العسكرية للقوات اليمنية والتي ادت الى سقوط معسكرات لقوى العدوان ومرتزقتهم في محافظة مأرب قد تساقطت معها كثير من الأوراق العسكرية التي كان يعول عليها تحالف العدوان، مشيرين الى أن قبائل مأرب قد انضمت لقوات الجيش واللجان الشعبية بعدما كشفت الخبث الذي كان تسعى اليه السعودية من خلال تدمير المدينة..



وتفيد المصادر بأن أكبر القبائل اليمنية في محافظة مأرب قد انضمت الى صفوف القوات اليمنية المشتركة وهم اليوم يتحركون صوب تحرير مدينة مأرب، و أن هذا الموضوع اثر بشكل كبير على معنويات ما تبقى مع تحالف العدوان لأنهم يعرفون أهدافهم والتي هي ليست في مصلحة اليمن وأكتشفوا زيف مزاعم العدوان بشأن قوات صنعاء.

