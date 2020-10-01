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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 15:45

الملك سلمان يبعث مستشارا لتقديم العزاء الى الكويت!

الملك سلمان يبعث مستشارا لتقديم العزاء الى الكويت!
وتوجه الوفد السعودي للكويت، لنقل تعازي الملك "سلمان" وولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

ويعد تمثيل السعودية في وفد العزاء تمثيلا ضعيفا في وقت سارع فيه القادة والزعماء في الدول العربية بالتوجه إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح".

ويصل إلى العاصمة الكويت، سلطان عمان "هيثم بن طارق"، وملك الأردن "عبدالله الثاني"، ورئيسا مصر "عبدالفتاح السيسي"، والعراق "برهم صالح"؛ للعزاء في الأمير الراحل.

كما تصل وفود للغرض ذاته من عدد من الدول، بينها وفد من البحرين برئاسة ولي العهد الأمير "سلمان بن حمد آل خليفة"، ووزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو".

كما شارك أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الأربعاء، في صلاة الجنازة على الشيخ "صباح"، وحمله إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات ليوارى الثرى.

وصلى المشيعون، صلاة الجنازة على الراحل (91 عاما)، في مسجد بلال بن رباح الكبير، وسط حزن كبير في الشارع الكويتي والعربي.
رقم : 889590
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