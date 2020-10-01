هذا موقف مجموعة مينسك من أحداث منطقة قره باغ

وأعرب رؤساء الدول الثلاث، في بيان مشترك منشور على موقع الرئاسة الروسية (كرملين) اليوم الخميس، عن "إدانتهم بأشد العبارات لتصعيد العنف الحاصل في خط التماس بمنطقة قره باغ".



وتابع البيان: "ندعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بين قوات الأطراف المنخرطة. كما نحث قيادة أرمينيا وأذربيجان على الالتزام فورا باستئناف التفاوض، بحسن نية ودون طرح شروط مسبقة، بشأن تسوية النزاع، بدعم من الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك الخاصة بقره باغ التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا" (وهم روسيا والولايات المتحدة وفرنسا).