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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 20:12

هذا ما أكدت عليه سوريا حول تطبيع وتوقيع معاهدات مع الاحتلال

هذا ما أكدت عليه سوريا حول تطبيع وتوقيع معاهدات مع الاحتلال
أعلن ذلك مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، وقال ان الجمهورية العربية السورية تؤكد أنها التزمت وعلى مدى عقود من الصراع العربي الإسرائيلي، منهجا مبدئيا وثابتا، يقوم على رفض أي محاولات للتفريط بالحقوق، واستباحة الأرض، وتكريس سياسات الأمر الواقع.. وقد قدم الشعب السوري في سبيل ذلك -وما يزال- الدماء والتضحيات في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة.

واضاف المتحدث قوله، تجدد سوريا اليوم موقفها الثابت المبني على التمسك بالأرض والحقوق، والرافض للتنازلات والاتفاقيات المنفردة مهما كان شكلها أو مضمونها وتشدد أنها كانت وستبقى ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع العدو الإسرائيلي انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن مثل هذه الاتفاقيات تضر بالقضايا العربية عموما، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتابع قائلا: ان التجارب السابقة أثبتت أن التطبيع والتوقيع على معاهدات واتفاقيات مع هذا العدو لم يزده إلا صلافة وتعنتاً، ولم يزد العرب إلا ضعفا وتشرذما.
رقم : 889623
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