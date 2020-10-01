الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 20:16

أوغلو: تركيا ضد قاتلي خاشقجي

أوغلو: تركيا ضد قاتلي خاشقجي
وشدد الوزير أن بلاده لم تظهر أي عداء للسعودية خلال الفترة الماضية، وأن موقف بلاده كان واضحا للغاية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد في هذا الصدد: "موقفنا هذا ليس ضد الإدارة والشعب السعودي، إنما بسبب قاتلي خاشقجي وعدم تسليمهم للعدالة، وليس هناك أي موضوع آخر".

وأشار إلى أنه يجب على السعودية وتركيا التعاون لمقابلة تطلعات الأمة الإسلامية بصفتهما من أقوى دول العالم الإسلامي.

وقال الوزير في معرض رده على "إشاعات حظر السعودية للمنتجات التركية"، إنه قد تواردت إلى مسامعه أنباء كهذه "لكنها ليست مؤكدة".

وأوضح أن المسؤولين السعوديين فندوا تلك الادعاءات، مضيفا "لكننا ننتظر لنرى إن كان الحظر سيُفرض خلال الشهر الجاري".

وأردف أن حظرا كهذا في حال إقراره لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي.

ولفت إلى سعي بلاده لحل الخلاف على المستوى الثنائي، مشيرا إلى أنها ستضطر لاتخاذ خطوات في حال عدم التوصل لاتفاق وفرض الحظر.
رقم : 889626
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
30 أيلول 2020
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
30 أيلول 2020
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
30 أيلول 2020
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
30 أيلول 2020
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
30 أيلول 2020
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء 'داعش' بالعراق وسورية ولبنان
29 أيلول 2020
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
29 أيلول 2020
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
29 أيلول 2020
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
29 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس