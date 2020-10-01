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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 20:22

تسجيل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا في الأردن

تسجيل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا في الأردن
وأشارت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجزهما الصحفي اليومي، إلى "تسجيل 1276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 1274 محلية".

وبحسب الإيجاز، فقد توزعت الإصابات المحلية على النحو الآتي:

"538 في العاصمة عمان، 534 في الزرقاء، 119 في البلقاء، 24 في إربد منها حالة في لواء الرمثا، 23 في جرش، 11 في مأدبا، 7 في المفرق، 5 حالات في كل من معان والعقبة وعجلون، 3 حالات في الكرك، بالإضافة إلى حالتان خارجيتان".

وأشارت الصحة الأردنية، إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة أرتفع ليصل إلى 13101 حالة.

وسجلت الوزارة تماثل 126 حالة شفاء هذا اليوم، في مختلف المستشفيات، كما أنها أجرت 17806 فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1238628 فحصا.

ودعت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيقي "أمان"، و"صحتك".
رقم : 889630
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