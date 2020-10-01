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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 20:24

الصين: سوريا شريك مهم ونحرص على تعزيز الصداقة والتعاون معها

الصين: سوريا شريك مهم ونحرص على تعزيز الصداقة والتعاون معها
كما اكد فينغ بياو في حديث لـ سانا بمناسبة الذكرى الـ 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، على استمرار بكين بتقديم المساعدات لسوريا والدفع نحو مزيد من التعاون العملي في إطار مبادرة “الحزام والطريق” وقيامها بدور بناء وإيجابي في إيجاد حل للأزمة في سوريا.

وأشار السفير فنغ بياو إلى الدعم المتبادل في القضايا التي تهم البلدين وصمود العلاقات الثنائية بوجه التغيرات الدولية موضحاً أن الصين التزمت موقفاً عادلاً تجاه الأزمة في سوريا أكدت من خلاله ضرورة احترام سيادة سوريا استقلالها وسلامة أراضيها والرفض القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لها واعتبرت أن الحل يكون عبر عملية سياسية شاملة “للسوريين وبقيادة السوريين”.

السفير الصيني أكد أن سوريا أيضاً قدمت دعما لبلاده في مكافحة جائحة كورونا والملفات المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ وتايوان وإصلاح مجلس الأمن الدولي وغيرها من القضايا التي تهم الصين وشعبها.

ورأى بياو أن عمق العلاقات بين البلدين تجسد من خلال التعاون في مواجهة جائحة كورونا حيث أطلق البلدان شعار “معا ضد الوباء بالسور العظيم الجديد” وأعربت سوريا عن دعمها للصين منذ بداية معركتها ضد الجائحة كما قدمت الصين لدمشق مواد مكافحة الجائحة وزودتها ببرامج العلاج ورتبت اجتماعات افتراضية بين الخبراء الطبيين لدى البلدين لافتاً إلى أن سوريا تعد شريكا مهما لبلاده في “إقامة علاقات دولية من نوع جديد نحو بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية”.

وأشار السفير بياو إلى عمل البلدين على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتطويرها مبينا أن حجم التبادل التجاري بلغ في العام 2019 ما يعادل 31ر1 مليار دولار أمريكي بزيادة 3 بالمئة على أساس سنوي.
رقم : 889631
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