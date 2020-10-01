24 مركزا لتحويل الكهرباء بالخدمة في حلب..اليكم التفاصيل

كما وصلت إلى حلب اليوم قافلة شاحنات محملة بـ22 محولة ومركزاً كهربائياً منها خمس محولات مسبقة الصنع كل واحدة باستطاعة 630 ك ف ا وخمسة مراكز مسبقة الصنع باستطاعة ألف ك ف ا و12 محولة كهربائية باستطاعة ألف ك ف ا لكل محولة وأمراس كهربائية مختلفة الأنواع بكمية خمسة أطنان وخمس وحدات تغذية حلقية بمداخل مختلفة وخمسة أطنان من الزيت الخاص بالمحولات الكهربائية و500 عداد للمشتركين و2500 متر من الكابلات المخصصة لعدادات المشتركين وقواطع توتر منخفض.



وأوضح المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء في تصريح للإعلاميين أن وضع المراكز التحويلية اليوم بالخدمة يأتي ضمن خطة الحكومة لتجهيز 400 مركز تحويل في مناطق مختلفة بحلب بعد أن تم تحريرها من الإرهاب على أيدي أبطال الجيش العربي السوري لافتاً إلى أنه تم تجهيز 146 مركزاً تحويلياً في وقت سابق وهناك عقود جديدة لتركيب مراكز إضافية مشيراً إلى أن قافلة المحولات والمعدات الكهربائية التي وصلت اليوم إلى حلب هي استمرار لقوافل قادمة للمحافظة مستقبلاً لتطبيق الخطة المقررة.

وأضاف وزير الكهرباء أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وجائحة كورونا أخرا التنفيذ نوعاً ما إلا أن جهود العاملين في شركة الكهرباء مستمرة لإيصال التيار الكهربائي للأحياء والمناطق كافة.



وفي مقر الشركة العامة للكهرباء بحلب بحث وزير الكهرباء مع الكوادر العاملة في الشركة واقع العمل والصعوبات التي تعترضه حيث أكدت المداخلات على المطالبة بزيادة الكميات الواردة الى حلب من الكهرباء وإيصال الكهرباء للأحياء والمناطق المحررة في الريف والمدينة وتعويض النقص في اليد العاملة بالشركة وزيادة مخصصات الشركة المالية من اعتمادات الوزارة وإيجاد الحلول لتغذية مساكن المواطنين في مناطق المخالفات وفي الأبنية غير المرخصة في المناطق المنظمة.



كما قدم المهندس محمد صالح مدير شركة الكهرباء بحلب عرضاً لواقع الأعمال المنفذة بالشركة والاستمرار بوضع مراكز تحويل جديدة بالخدمة وإنارة مناطق الزربة والمنصورة جنوب وغرب حلب بعد تحريرها من الإرهاب.



شارك في الجولة وحضر الاجتماع محافظ حلب حسين دياب وأحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي والمديرون المركزيون في الوزارة.