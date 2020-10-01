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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 21:11

أمير الكويت: سنبقى أوفياء لميراث الأمير الراحل بدعم القضية الفلسطينية

أمير الكويت: سنبقى أوفياء لميراث الأمير الراحل بدعم القضية الفلسطينية
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، الأربعاء، لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قدّم خلاله تعازيه لوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحسب بيان صدر عن حركته.

وقالت الحركة في بيانها، إن هنية "استحضر مواقف الكويت وسمو الأمير الراحل الثابتة في دعم القضية والشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الكويت ستظل تحت قيادته وفية لقضايا الأمة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني".

ونقل البيان عن أمير الكويت تقديره لهذه المواقف، مؤكدا "على البقاء أوفياء لميراث الأمير الراحل والسير على خطاه في دعم القضية الفلسطينية".

والثلاثاء، أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بالولايات المتحدة حيث كان يعالج، عن عمر ناهز 91 عاما.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، شقيق الراحل، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا للكويت، خلفا له.
رقم : 889639
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