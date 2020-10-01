روحاني: الشراكة الاستراتيجية مع الصين تواجه الأحادية

جاء ذلك في رسالة تهنئة تقدم بها الرئيس روحاني لنظيره الصيني "شي جين بينغ" بمناسبة العيد الوطني لبلاده اليوم الخميس.



وأوضح روحاني أن الشراكة الاستراتيجية بين ايران والصين تنبع من المشتركات الثقافية وعراقة العلاقات التاريخية ونظرة البلدين للتطورات على الصعيد الدولي وإرادتهما في مكافحة الاحادية، ووفرت بدورها مجالا واسعا لتنيمة العلاقات بمختلف المجالات





وأشار أن تفشي فيروس كوفيد 19 ورغم مشاكله، وفر مجالا لاظهار الصين قدراتها للمساهمة في المصير الانساني المشترك، وأبرزت ثمرة التضامن وإرادة شعبي وحكومتي ايران والصين تطوير أوجه التعاون، معلنا استعداد ايران للمساهمة في انتاج لقاح كورونا ومن المؤمل توسعة مجال التعاون بهذا المجال.