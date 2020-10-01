نقل ‘‘الدواعش‘‘ الأمريكيين المحتجزين لدى قسد الى أراضيهم

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن أمريكيين اثنين يقال إنهما دعما "داعش" مثلا أمام محكمة في فلوريدا أمس الأربعاء لاتهامهما بتقديم دعم مادي للتنظيم.



وأضافت أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للأمريكيين الذين عادوا من سوريا والعراق وأصبحوا محتجزين لديها إلى 27 شخصا من بينهم 10 يواجهون اتهامات.



وأفادت الوزارة بأن أمريكيين آخرين يواجهان تهما مماثلة خضعا لإجراءات قضائية في مينيسوتا وواشنطن في 16 سبتمبر.



وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، جون ديميرس، في البيان، إن "الولايات المتحدة أعادت كل الأمريكيين الذين دعموا داعش وكانوا، حسب المعلومات المتوفرة، محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية ووجهنا إليهم اتهامات"، واصفا هذه الخطوة بأنها "مسؤولية أخلاقية".



كما حثت وزارة العدل الأمريكية دولا أخرى، خاصة في أوروبا الغربية، على "العمل بمثل هذه الطريقة وإعادة مواطنيها من سوريا"، وقالت إنها ستساعدها في تحمل "مسؤولية مواطنيها الذين غادروا لحمل السلاح دعما لتنظيم داعش".



وتدعم الولايات المتحدة "قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودها الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا.



ويشكل الأوروبيون نحو خمس ما يقدر بعشرة آلاف مقاتل من تنظيم "داعش" ويحتجزهم المسلحون الأكراد في سوريا لكن الكثير من الدول الأوروبية مترددة في إعادة مواطنيها المرتبطين بالتنظيم خوفا من تداعيات هذا الإجراء في الداخل.