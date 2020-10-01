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الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 21:39
هذه حقيقة إصابة الرئيس اللبناني بكورونا
لشائعات التي يروجها البعض عن إصابة الرئيس عون بالكورونا لا اساس لها من الصحة، والرئيس بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
889649
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