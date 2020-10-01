الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 تشرين الأول 2020 ساعة 22:20

انجازات ايرانية جديدة في المجال الطبي

انجازات ايرانية جديدة في المجال الطبي
وتضخم عدد الجامعات الإيرانية من 100000 في 1979 إلى 2 مليون في 2006. في السنوات الأخيرة   تم الاعتقاد أن النمو في الإنتاج العلمي الإيراني هو الأسرع في العالم لهذا  تقدمت إيران خطوات كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران، العلوم النووية، تطوير الطبية ، فضلا عن الخلايا الجذعية والاستنساخ أبحاث.

وخلال حفل افتراضي تم بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني إزاحة الستار عن المشاريع الوطنية والعلمية والتكنولوجية الجديدة، التي شملت افتتاح خطوط إنتاج البلازما في كرج غرب العاصمة طهران، وخط إنتاج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في العاصمة، وافتتحت قسم إنتاج المواد الخام للسيرترالين في ساوه غرب طهران.
 
وفي هذا الصدد شدد امين لجنة تنمية التكنولوجيا البيئية مصطفى قانعي،على ضرورة استخدام التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحيوية، في عمل شامل ورسم خارطة طريق لتقليص الاعتماد عليها في الخارج، مشيرا إلى ان إيران وضعت خطة إنتاج 135 دواء ذا أولوية، في المقر الرئيسي لتطوير التكنولوجيا الحيوية، وقد وصلت بعض هذه المشاريع الإنتاجية إلى مرحلة التعاقد وتم تحديد مكان تمويلها.
 
وقال قانعي : "تم كشف النقاب عن هذه المنتجات الثلاثة القائمة على المعرفة تقريبا في ثلاث محافظات في طهران والبرز والمركزي، بدعم من نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، والمقر الرئيسي لتطوير التكنولوجيا الحيوية اليوم، وبحضور الرئيس روحاني، إن إنتاج هذه المنتجات أسهم في تلبية جزء من احتياجات البلد".

وأشار إلى أنه وتعزيزا لمسار التنمية في البلاد، فإنه سيتم استغلال خطوط الإنتاج الجديدة، مع مراعاة جميع المعايير، وأحدث تعليمات العالمية لإنتاج مواد فعالة مهمة وضرورية للبلاد، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المنتجات، حتى ثلاث مرات وهي قادرة على إنتاج وتسليم المنتج في أسرع وقت ممكن.
 
رقم : 889656
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
30 أيلول 2020
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
30 أيلول 2020
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
30 أيلول 2020
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
30 أيلول 2020
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
30 أيلول 2020
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء 'داعش' بالعراق وسورية ولبنان
29 أيلول 2020
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
29 أيلول 2020
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
29 أيلول 2020
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
29 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس