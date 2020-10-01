انجازات ايرانية جديدة في المجال الطبي

وتضخم عدد الجامعات الإيرانية من 100000 في 1979 إلى 2 مليون في 2006. في السنوات الأخيرة تم الاعتقاد أن النمو في الإنتاج العلمي الإيراني هو الأسرع في العالم لهذا تقدمت إيران خطوات كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران، العلوم النووية، تطوير الطبية ، فضلا عن الخلايا الجذعية والاستنساخ أبحاث.



وخلال حفل افتراضي تم بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني إزاحة الستار عن المشاريع الوطنية والعلمية والتكنولوجية الجديدة، التي شملت افتتاح خطوط إنتاج البلازما في كرج غرب العاصمة طهران، وخط إنتاج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في العاصمة، وافتتحت قسم إنتاج المواد الخام للسيرترالين في ساوه غرب طهران.



وفي هذا الصدد شدد امين لجنة تنمية التكنولوجيا البيئية مصطفى قانعي،على ضرورة استخدام التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحيوية، في عمل شامل ورسم خارطة طريق لتقليص الاعتماد عليها في الخارج، مشيرا إلى ان إيران وضعت خطة إنتاج 135 دواء ذا أولوية، في المقر الرئيسي لتطوير التكنولوجيا الحيوية، وقد وصلت بعض هذه المشاريع الإنتاجية إلى مرحلة التعاقد وتم تحديد مكان تمويلها.



وقال قانعي : "تم كشف النقاب عن هذه المنتجات الثلاثة القائمة على المعرفة تقريبا في ثلاث محافظات في طهران والبرز والمركزي، بدعم من نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، والمقر الرئيسي لتطوير التكنولوجيا الحيوية اليوم، وبحضور الرئيس روحاني، إن إنتاج هذه المنتجات أسهم في تلبية جزء من احتياجات البلد".



وأشار إلى أنه وتعزيزا لمسار التنمية في البلاد، فإنه سيتم استغلال خطوط الإنتاج الجديدة، مع مراعاة جميع المعايير، وأحدث تعليمات العالمية لإنتاج مواد فعالة مهمة وضرورية للبلاد، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المنتجات، حتى ثلاث مرات وهي قادرة على إنتاج وتسليم المنتج في أسرع وقت ممكن.

