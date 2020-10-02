تونسيون يدعون إلى تخصيص يوم وطني لمناهضة الصهيونية

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية، نظمها عشرات التونسيين مساء الخميس، في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس، لإحياء "الذكرى الـ35 لعدوان الكيان الصهيوني على تونس، ومنظمة التحرير الفلسطينية".



ففي 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1985، هاجمت طائرات إسرائيلية مقر منظمة التحرير الفلسطينية، بمنطقة حمام الشط جنوب العاصمة تونس، وأوقعت عشرات القتلى من التونسيين والفلسطينيين.



ورفع المشاركون في الوقفة، العلم الفلسطيني، كما رددوا شعارات عديدة، بينها: "مقاومة مقاومة.. لا صلح لا مساومة"، الشعب يريد تجريم التطبيع"، "السيادة الوطنية هي جوهر القضية".



وقال أمين عام التيار الشعبي (ناصري لا نواب له) زهير حمدي: "نطالب السلطات التونسية، بتخصيص يوم 1 أكتوبر، من كل سنة، يوما وطنيا لمناهضة الصهيونية، ففي ذلك دعم للقضية الفلسطينية".



وأضاف حمدي : "تونس تأذّت في الكثير من المحطات من الكيان الصهيوني، حيث اغتال قيادات فلسطينية وتونسية فوق أراضيها، كما أن الصهيونية تنشط بكثافة في البلاد".



وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، نظم عشرات التونسيين، وقفة احتجاجية تنديدا بتوقيع الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.