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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 08:17

البحرية الايرانية في أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالح البلاد

البحرية الايرانية في أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالح البلاد
وفي تصريح ادلى به الخميس اشار الادميرال كاوياني الى دور القوة البحرية البارز في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد ايران وقال: ان البحرية الايرانية تمكنت من تدمير القوة البحرية لنظام البعث العراقي في غضون 67 يوما ولم تتمكن من استعادة قواها حتى نهاية الحرب.

ونوه الى ان القوة البحرية الايرانية تمكنت في فترة الحرب من قطع صادرات النفط العراقي ومنع الواردات اليه عبر البحر واضاف: ان القوة البحرية كانت تقوم بتفتيش السفن المشتبه بحمل مساعدات لنظام صدام.

وتطرق الى مرافقة القوة البحرية للسفن التجارية الايرانية واضاف: لقد قمنا خلال فترة الدفاع المقدس بمرافقة اكثر من 10 الاف سفينة تجارية ايرانية مما يعد عملا عظيما لم يحدث مثله في الحروب البحرية سوى في مرحلة الدفاع المقدس.

واكد بان القوة البحرية اليوم حاضرة بفخر وفاعلية في ساحة الدفاع عن المصالح الايرانية ولن تسمح للعدو بالقيام باي تحركات ضد مصالح البلاد واضاف: لقد قمنا خلال العقد الاخير بحماية 5 الاف سفينة من هجوم قراصنة البحر.

وتابع الادميرال كاوياني: ان المجموعات البحرية الايرانية ناشطة بصورة مستقلة والمجموعة البحرية الـ 69 تبحر حاليا في المياه الدولية.

واشار الى الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة الايرانية بنسبة مائة بالمائة في جميع المجالات خاصة على الصعيد البحري والصاروخي وقال: اليوم وبفضل القيادة الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة فان هذه القوات تدافع عن سيادة البلاد وسترد بكل حزم على اي اعتداء.
رقم : 889695
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