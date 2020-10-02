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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 08:20

الملك السعودي يأمر بفرض ضريبة جديدة على العقارات

الملك السعودي يأمر بفرض ضريبة جديدة على العقارات
وشمل الأمر الملكي "رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان".

كما تضمن الأمر "فرض ضريبة باسم "ضريبة التصرفات العقارية" على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر ، وذلك بنسبة قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري".

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان في أواخر مارس/آذار 2020، أعلن عن خفض النفقات العامة بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

ويعاني الاقتصاد السعودي بسبب تورط السلطات هناك بالحرب ضد اليمن وبذل كافة امكاناتها المالية في سبيل حرب خاسرة، ويتحسر السعوديون على الفترة التي قضوها من دون ضرائب او تشديدات مالية.
رقم : 889697
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