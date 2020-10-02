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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 08:22
دونالد ترامب يعلن عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
889698
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