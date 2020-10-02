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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 08:29

بولتون: ترامب قد يعلن انسحاب من الناتو حال إعادة انتخابه

بولتون: ترامب قد يعلن انسحاب من الناتو حال إعادة انتخابه
وصرح بولتون، في حديث لإذاعة "Times Radio Thursday"، الخميس: "لا يمكن القول إننا أقنعناه بأن الناتو يمثل فعلا تحالفا جيدا للغاية، في الحقيقة هو رأى أن ليس بإمكانه تجاوز الخط والدعوة عمليا إلى الانسحاب".

وأضاف بولتون: "في حال إعادة انتخابه، سيتضاءل هذا الحاجز السياسي بشكل ملموس، هذا إن لم يختف تماما".

وأوضح المستشار السابق أنه لن يكون على ترامب، حال فوزه الولاية الرئاسية الثانية، أن يقلق كثيرا من ردود الأفعال السياسية المحتملة داخل الولايات المتحدة، و"لهذا السبب غرائزه وميوله ستتحرر بشكل تام".

وسبق أن وجه ترامب انتقادات كثيرة إلى الناتو واصفا إياه بالتحالف الذي "عفا عليه الزمن"، كما اتهم الدول الأعضاء فيه بعدم دفع حصتها المالية "العادلة".
رقم : 889700
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