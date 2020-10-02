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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 08:35

قرار جديد من القضاء اللبناني بشأن انفجار مرفأ بيروت

قرار جديد من القضاء اللبناني بشأن انفجار مرفأ بيروت
وأشارت مصادر رسمية إلى أنه في إطار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أصدر المحقق العدلي في الملف القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك السفينة التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم إلى لبنان، وقبطان السفينة، وأحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية، التي طلبت من الإنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما.

واشارت المصادر إلى أن وفدا قضائيا وأمنيا لبنانيا قد توجه إلى قبرص للقاء مالك السفينة حيث مقر إقامته، مع الإشارة إلى أن السلطات القبرصية سبق أن سجلت ودونت إفادته بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.

ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، المرفأ وجزءا من وسط بيروت، وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا. وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.
رقم : 889702
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