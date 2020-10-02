فنزويلا ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي لتأجيل الانتخابات

واتهمت الخارجية الفنزويلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، باتخاذ موقف متحيز بشأن الانتخابات الفنزويلية، ودعته إلى أن "يلعب دورا بناء ومحترما في تسهيل العملية".



وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإرسال مراقبين إلى الانتخابات التي ستجري في ديسمبر، لكن مسؤولين أوروبيين يقولون إن الاتحاد سيحتاج إلى 6 أشهر لتشكيل بعثة مراقبين!



وتحدث الاتحاد الأوروبي في بيان له الأسبوع الماضي عن "عدم وجود الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة" في فنزويلا، داعيا سلطات البلاد لتأجيل الانتخابات.