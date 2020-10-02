الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 08:36

فنزويلا ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي لتأجيل الانتخابات

فنزويلا ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي لتأجيل الانتخابات
واتهمت الخارجية الفنزويلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، باتخاذ موقف متحيز بشأن الانتخابات الفنزويلية، ودعته إلى أن "يلعب دورا بناء ومحترما في تسهيل العملية".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإرسال مراقبين إلى الانتخابات التي ستجري في ديسمبر، لكن مسؤولين أوروبيين يقولون إن الاتحاد سيحتاج إلى 6 أشهر لتشكيل بعثة مراقبين!

وتحدث الاتحاد الأوروبي في بيان له الأسبوع الماضي عن "عدم وجود الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة" في فنزويلا، داعيا سلطات البلاد لتأجيل الانتخابات.
رقم : 889703
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
30 أيلول 2020
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
30 أيلول 2020
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
30 أيلول 2020
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
30 أيلول 2020
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
30 أيلول 2020
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء 'داعش' بالعراق وسورية ولبنان
29 أيلول 2020
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
29 أيلول 2020
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
29 أيلول 2020
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
29 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس