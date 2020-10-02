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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 09:32

‘‘مركزية فتح‘‘ تصادق على التوافقات التي تمت مع حماس

‘‘مركزية فتح‘‘ تصادق على التوافقات التي تمت مع حماس
وجددت اللجنة المركزية التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح الرافض لكل المخططات والمؤامرات الهادفة لتصفية قضية الفلسطينية الوطنية.

كما وصادقت المركزية بالإجماع على التوافقات التي تمت مع وفد حركة حماس، وذلك بعد أن استمعت إلى تقرير من جبريل الرجوب، وروحي فتوح، وعزام الأحمد، عن الحوارات التي جرت مع حركة حماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينة واللقاءات في كل من اسطنبول والدوحة والقاهرة وعمان.

وأكدت أن مسار الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة عنه، مؤكدة اهمية الشراكة النضالية في مواجهة "صفقة القرن" والضم والتطبيع من خلال المقاومة الشعبية والعمل على تطوير هذه الشراكة في كل مكونات النظام السياسي في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة بالتمثيل النسبي الكامل في كل الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس المحتلة، وصولا الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفوضت اللجنة المركزية كلاً من الرجوب وروحي فتوح وعزام الأحمد بمواصلة العمل لإنضاج العملية الانتخابية وصولاً لإصدار المراسيم ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن.

كما رحبت اللجنة المركزية بنتائج الاجتماعات التي جرت، مشددة على أهمية التوافق على اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية كمدخل لانهاء الانقسام، وتوحيد الموقف الفلسطيني خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الوطنية.

وقررت استمرار اجتماعاتها لمتابعة آخر التطورات وما يستجد من موضوعات.
رقم : 889711
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