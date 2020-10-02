الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 09:34

بهذه الطريقة تدافع ايران عن حقوق المرأة وتحصنها

بهذه الطريقة تدافع ايران عن حقوق المرأة وتحصنها
وفي كلمتها التي القتها الخميس خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للامم المتحدة حول المراة والاسرة، قالت ابتكار: ان الشعب الايراني صامد امام القوى الكبرى ويقف بفخر صائنا استقلاله ويتقدم الى الامام محققا المنجزات واضافت: انه وفقا لقوانينا في مجال المراة والاسرة ، فقد اقترحنا 10 لوائح جديدة من ضمنها لائحة حماية امن المراة تجاه العنف وعدة قوانين جديدة.

واشارت الى ان هنالك ما لا يقل عن 2700 منظمة غير حكومية ناشطة في مجال المراة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وان هنالك برامج لتقوية انشطة المجتمع المدني وقالت: لقد نفذنا بنجاح مشاريع لتعزيز مقاومة المجتمع مثل تقوية اقتصاد الالاف من النسوة المعيلات للاسر عن طريق صناديق الاعتماد والتعاونيات.

وقالت مساعد رئيس الجمهورية: ان ايران سعت على الدوام لترسيخ السلام والاستقرار حتى حينما آذت التدخلات الخارجية منطقتنا.

واشارت ابتكار الى تفشي فيروس كورونا في ظروف الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران وقالت، انني اود توجيه الشكر والتقدير للكوادر الطبية والتمريضية في البلاد والتي نجحت بجهودها التضحوية في ادارة مرض "كوفيد-19" في ظل الحرب الاقتصادية والاعلامية، متمنية الصحة والسعادة للبشرية كلها.

ودعت ابتكار الى ضرورة مكافحة العنصرية واللامساواة، معتبرة هذه القضية بانها تحولت الى معضلة في الغرب، وقالت: ان العالم بحاجة الى تغيير النهج وفتح الافاق من اجل تحقيق العدالة والقيم الانسانية ودعم حقوق المراة.
رقم : 889712
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
30 أيلول 2020
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
30 أيلول 2020
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
30 أيلول 2020
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
30 أيلول 2020
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
30 أيلول 2020
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء
السيد نصرالله: امريكا تسعى لإحياء 'داعش' بالعراق وسورية ولبنان
29 أيلول 2020
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
ايران والعراق وحماية امن المنطقة
29 أيلول 2020
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
ايران تنصح السعودية بانتهاج طريق الصدق والحكمة
29 أيلول 2020
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
روحاني: دور آية الله السيستاني بامن واستقرار العراق منقطع النظير
29 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس