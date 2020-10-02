لحود: نعتمد على المقاومة بملف النفط ولن يضيع حقٌ وراءه مطالب

و قال لحود اليوم الجمعة إلى انه يصرّ البعض في الإعلام على اعتماد ​سياسة​ الكذب المتكرّر، علّ ما يقوله يرسخ في أذهان الناس، إلا أنّ هذا الأسلوب لا يجدي نفعاً معنا، ولن نتردّد في توضيح الحقائق منعاً لتضليل الرأي العام، معتبرا ان توقيت الكلام الذي سمعناه لا يمكن تجاوزه، خصوصاً في هذه الفترة التي يواجه فيها ​لبنان​ عدواناً بأسلوبٍ جديدٍ من خلال المطامع بحقوقه النفطيّة، بعد المحاولات التي جرت في عهدنا للاستيلاء على ​جبل الشيخ​ و​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ وما تحتويه من ثروة مائيّة تعادل بأهميّتها الثروة النفطيّة بالنسبة الى العدو الإسرائيلي.



وقال نصيحتنا لبعض التافهين الذين نسوا او تناسوا ما حصل في تلك المرحلة ان يسألوا مادلين اولبرايت التي أقفلت خط الهاتف في وجهها، بعد أن قلت لها في حينه إنّني لست بوارد التفريط بأيّ شبر من أرض بلدي، وهكذا حافظ لبنان على مساحة 18 مليون متر مربع من أرضه.