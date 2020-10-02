الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 12:23

ترامب يعد ضمن فئة المصابين ‘‘عالية المخاطر‘‘ بكورونا

ترامب يعد ضمن فئة المصابين ‘‘عالية المخاطر‘‘ بكورونا
وقالت الطبيبة آني ريميون إن الرئيس ترامب "يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس كورونا.. إنه كبير في السن ويعاني من زيادة في الوزن إلى حد ما، ولا نعلم إن كانت لديه أي حالة (صحية) أخرى مسبقا أم لا".

وشدد الطبيبة على أن "الأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية التي لديها خطر الإصابة الشديد بفيروس "كوفيد-19"، لذلك فإن الأمر مقلق للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وأفاد الطبيب المشرف على متابعتهما، شون كونلي، أن كلا من ترامب وزوجته في حالة صحية جيدة، وتوقع أن يواصل ترامب مهامه كرئيس دون أي انقطاع.
رقم : 889727
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
محمد بن سلمان بين مطرقة التطبيع وسندان الشعب
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
المستقبل السياسي للكويت بعد رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح
2 تشرين الأول 2020
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون
2 تشرين الأول 2020
هل أصيب ترامب بكورونا أم
هل أصيب ترامب بكورونا أم 'بفوبيا المناظرات'؟
2 تشرين الأول 2020
موقع لارهابيي سورية يعترف
موقع لارهابيي سورية يعترف
1 تشرين الأول 2020
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية
1 تشرين الأول 2020
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
السفير الأمريكي لكيان الاحتلال يكشف كذب بن زايد
1 تشرين الأول 2020
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
سيد المقاومة وأنين الصهاينة
1 تشرين الأول 2020
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
قطر تكشف خطّة لغزوها عسكرياً.. التفاصيل والردود؟
30 أيلول 2020
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟
30 أيلول 2020
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
العراق.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي
30 أيلول 2020
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
بن سلمان صبي .. ويتصرف کالصبيان
30 أيلول 2020
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
إیران تحذر من المواکبة لسیاسات أمیرکا الإجرامیة
30 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس