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الجمعة 2 تشرين الأول 2020 ساعة 13:31

ماكرون: سنقدم مع واشنطن وموسكو مبادرات للسلام في قره باغ

ماكرون: سنقدم مع واشنطن وموسكو مبادرات للسلام في قره باغ
وقال ماكرون ،في مؤتمر صحفي له في ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي، إن "روسيا والولايات المتحدة وفرنسا بصفتها الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ستتقدم في وقت قريب بعدة مبادرات لإنهاء النزاع في قره باغ".

يذكر أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والخاصة بتسوية النزاع في قره باغ، تم تشكيلها عام 1992، وهي تشمل عددا من الدول برئاسة مشتركة لروسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وتشهد منطقة قره باغ تصعيدا للنزاع منذ 27 سبتمبر الماضي، حيث تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بشن "عدوان" عسكري.
رقم : 889736
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